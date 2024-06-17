Уехавший из РФ Покровский* готов судиться со страной за доходы от нефти и газа

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Пивоваренный завод «Патра». День пивоварни. Екатеринбург, покровский максим
Лидер группы «Ногу свело» заявил, что если ситуация в мире станет благоприятней, то он будет гастролировать по России Фото:

Рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) выразил готовность возобновить гастроли по России при изменении политической обстановки в стране. Музыкант считает, что раз он гражданин РФ, то страна ему «должна». По его мнению, он имеет полное право взять от нее максимум.

«Россия будущего когда-то настанет, потому что все меняется. Когда-то и Вселенная изменится, просто это будет, наверное, не завтра. Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги», — слова Покровского передает Starhit. Об этом он заявил во время беседы на youtube-канале «Георгий за кадром». Рок-музыкант также отметил, что готов отстаивать свои интересы в судебном порядке.

Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр назвал Покровского сумасшедшим и предателем из-за заявлений рок-музыканта о сборе средств для ВСУ на концерте в нидерландском Утрехте. Скляр выразил мнение, что за музыкантом кто-то стоит и пользуется им «как ширмой». По его словам, Покровский потерял все остатки совести, чести и достоинства, предал Родину и «просто сошел с ума», передает RT.

Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. После этого группа стала испытывать ощутимые финансовые затруднения.

*Покровский признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ 

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Рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) выразил готовность возобновить гастроли по России при изменении политической обстановки в стране. Музыкант считает, что раз он гражданин РФ, то страна ему «должна». По его мнению, он имеет полное право взять от нее максимум. «Россия будущего когда-то настанет, потому что все меняется. Когда-то и Вселенная изменится, просто это будет, наверное, не завтра. Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги», — слова Покровского передает Starhit. Об этом он заявил во время беседы на youtube-канале «Георгий за кадром». Рок-музыкант также отметил, что готов отстаивать свои интересы в судебном порядке. Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр назвал Покровского сумасшедшим и предателем из-за заявлений рок-музыканта о сборе средств для ВСУ на концерте в нидерландском Утрехте. Скляр выразил мнение, что за музыкантом кто-то стоит и пользуется им «как ширмой». По его словам, Покровский потерял все остатки совести, чести и достоинства, предал Родину и «просто сошел с ума», передает RT. Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. После этого группа стала испытывать ощутимые финансовые затруднения. *Покровский признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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