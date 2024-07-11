11 июля 2024

Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Тюмени

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Нового Уренгоя в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Нового Уренгоя в Москву будет курсировать с 12 июля
Рейс из Нового Уренгоя в Москву будет курсировать с 12 июля Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейс 9146 Новый Уренгой — Тюмень. Вылет из Нового Уренгоя в 15:45», — рассказали в официальном telegram-канале АК «Ямал». Рейс стартует с 12 июля.

Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из ЯНАО в Москву и Тюмень из Надыма. Так же летом введены дополнительные рейсы из Салехарда в Москву.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Рейс 9146 Новый Уренгой — Тюмень. Вылет из Нового Уренгоя в 15:45», — рассказали в официальном telegram-канале АК «Ямал». Рейс стартует с 12 июля. Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из ЯНАО в Москву и Тюмень из Надыма. Так же летом введены дополнительные рейсы из Салехарда в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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