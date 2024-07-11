Ямальская авиакомпания ввела дополнительный рейс до Тюмени

Рейс из Нового Уренгоя в Москву будет курсировать с 12 июля
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Рейс 9146 Новый Уренгой — Тюмень. Вылет из Нового Уренгоя в 15:45», — рассказали в официальном telegram-канале АК «Ямал». Рейс стартует с 12 июля.
Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из ЯНАО в Москву и Тюмень из Надыма. Так же летом введены дополнительные рейсы из Салехарда в Москву.
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