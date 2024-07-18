ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам

Около 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к мигрантам. Помимо этого, такое же число респондентов не тревожится из-за находящихся рядом с ними людей других национальностей, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (опрошенных — прим. URA.RU) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель», — приводит слова Мамонова РИА Новости.
По его словам, только 12% респондентов заявили о том, что они испытывают негативные эмоции в отношении мигрантов. Он подчеркнул, что исходя из выводов исследования, большая часть россиян считает, что многонациональность РФ делает страну сильнее. Однако Мамонов подчеркивает, что ВЦИОМ фиксирует ужесточение миграционной политики в России.
В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума поддержит инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, передает RT. Политик заявил, что в перечень могут добавить еще 20 статей КоАП РФ в области нарушений общественного порядка и безопасности.
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