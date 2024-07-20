Зеленский обсудил с Трампом возможность его поездки на Украину

20 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил Трапу приехать в Киев, заявил Никифоров Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность визита экс-главы Штатов в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Новость по теме Трамп провел переговоры с Зеленским по конфликту на Украине: итоги «Скажем так, стороны зафиксировали принципиальное согласие на встречу. Они обсуждали возможные промежутки времени, когда встреча может произойти. Однако очень рано об этом говорить», — заявил Никифоров, его слова передает 360.ru. Пресс-секретарь украинского главы добавил, что делегации стран будут обсуждать и согласовывать графики поездки Трампа в Киев. Однако конкретный формат поездки не обсуждался. Также по итогам этого же телефонного разговора Зеленский назвал Трампа президентом США, хотя на данный момент нет итогов по выборам главы в стране. Кроме того, президент Украины поздравил кандидата в президенты с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы в Штатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность визита экс-главы Штатов в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Скажем так, стороны зафиксировали принципиальное согласие на встречу. Они обсуждали возможные промежутки времени, когда встреча может произойти. Однако очень рано об этом говорить», — заявил Никифоров, его слова передает 360.ru. Пресс-секретарь украинского главы добавил, что делегации стран будут обсуждать и согласовывать графики поездки Трампа в Киев. Однако конкретный формат поездки не обсуждался. Также по итогам этого же телефонного разговора Зеленский назвал Трампа президентом США, хотя на данный момент нет итогов по выборам главы в стране. Кроме того, президент Украины поздравил кандидата в президенты с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы в Штатах.