Зеленский уже называет Трампа президентом США

20 июля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Зеленский в своем сообщении назвал Трампа президентом США, хотя тот еще не выиграл выборы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа главой США после телефонного разговора с ним, хотя сейчас второй является только кандидатом в президенты. Экс-глава Штатов еще не выиграл на голосовании и итогов выборов на данный момент нет. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — заявил Зеленский. Об этом он написал у себя в telegram-канале. Владимир Зеленский также поздравил Дональда Трампа с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы президента в США. Кроме того, он пожелал ему «абсолютной безопасности» после того случая, когда Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп же назвал беседу с Зеленским очень хорошей. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института сообщил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США, возможно, перестанут оказывать военную помощь в конфликте на Украине. По его словам, у каждой администрации Белого дома есть возможность задавать свой курс внешней политики, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа главой США после телефонного разговора с ним, хотя сейчас второй является только кандидатом в президенты. Экс-глава Штатов еще не выиграл на голосовании и итогов выборов на данный момент нет. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — заявил Зеленский. Об этом он написал у себя в telegram-канале. Владимир Зеленский также поздравил Дональда Трампа с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы президента в США. Кроме того, он пожелал ему «абсолютной безопасности» после того случая, когда Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп же назвал беседу с Зеленским очень хорошей. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института сообщил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США, возможно, перестанут оказывать военную помощь в конфликте на Украине. По его словам, у каждой администрации Белого дома есть возможность задавать свой курс внешней политики, передает RT.