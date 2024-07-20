Зеленский уже называет Трампа президентом США

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский в своем сообщении назвал Трампа президентом США, хотя тот еще не выиграл выборы Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа главой США после телефонного разговора с ним, хотя сейчас второй является только кандидатом в президенты. Экс-глава Штатов еще не выиграл на голосовании и итогов выборов на данный момент нет.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — заявил Зеленский. Об этом он написал у себя в telegram-канале.

Владимир Зеленский также поздравил Дональда Трампа с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы президента в США. Кроме того, он пожелал ему «абсолютной безопасности» после того случая, когда Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп же назвал беседу с Зеленским очень хорошей.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института сообщил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США, возможно, перестанут оказывать военную помощь в конфликте на Украине. По его словам, у каждой администрации Белого дома есть возможность задавать свой курс внешней политики, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа главой США после телефонного разговора с ним, хотя сейчас второй является только кандидатом в президенты. Экс-глава Штатов еще не выиграл на голосовании и итогов выборов на данный момент нет. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — заявил Зеленский. Об этом он написал у себя в telegram-канале. Владимир Зеленский также поздравил Дональда Трампа с официальным выдвижением от республиканской партии на выборы президента в США. Кроме того, он пожелал ему «абсолютной безопасности» после того случая, когда Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп же назвал беседу с Зеленским очень хорошей. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на форуме по безопасности Аспенского института сообщил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США, возможно, перестанут оказывать военную помощь в конфликте на Украине. По его словам, у каждой администрации Белого дома есть возможность задавать свой курс внешней политики, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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