Для спасения жителей челябинского поселка организовали веревочную переправу. Видео

Спасатели Миасса эвакуировали жителей поселка Тыелга по веревочной переправе

28 июля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Спасатели устроили веревочную переправу для жителей отрезанного от «большой земли» поселка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Спасатели Миасского отряда поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области 27 июля провели эвакуацию жителей поселка Тыелга при помощи веревочной переправы через реку к дороге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ПСС. «Несмотря на то, что вода начала спадать, для эвакуации из Тыелги потребовалось использование альпснаряжения. С помощью веревочной переправы спасатели безопасно вывели из поселка всех жителей, включая детей и пожилых людей, к дороге, где их ждали родственники», — прокомментировали в ведомстве. В ПСС также добавили, что в Тыелге основные работы по эвакуации были проведены 26 июля, но некоторые жители решили остаться. Днем 27 июля они также приняли решение покинуть поселок. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Тыелга 26 июля обрушился мост. Отрезанными от «большой земли» остались несколько домохозяйств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели Миасского отряда поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области 27 июля провели эвакуацию жителей поселка Тыелга при помощи веревочной переправы через реку к дороге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ПСС. «Несмотря на то, что вода начала спадать, для эвакуации из Тыелги потребовалось использование альпснаряжения. С помощью веревочной переправы спасатели безопасно вывели из поселка всех жителей, включая детей и пожилых людей, к дороге, где их ждали родственники», — прокомментировали в ведомстве. В ПСС также добавили, что в Тыелге основные работы по эвакуации были проведены 26 июля, но некоторые жители решили остаться. Днем 27 июля они также приняли решение покинуть поселок. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Тыелга 26 июля обрушился мост. Отрезанными от «большой земли» остались несколько домохозяйств.