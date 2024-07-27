Спасатели Миасского отряда поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области 27 июля провели эвакуацию жителей поселка Тыелга при помощи веревочной переправы через реку к дороге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ПСС.
«Несмотря на то, что вода начала спадать, для эвакуации из Тыелги потребовалось использование альпснаряжения. С помощью веревочной переправы спасатели безопасно вывели из поселка всех жителей, включая детей и пожилых людей, к дороге, где их ждали родственники», — прокомментировали в ведомстве.
В ПСС также добавили, что в Тыелге основные работы по эвакуации были проведены 26 июля, но некоторые жители решили остаться. Днем 27 июля они также приняли решение покинуть поселок.
Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Тыелга 26 июля обрушился мост. Отрезанными от «большой земли» остались несколько домохозяйств.
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