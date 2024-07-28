Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время удара возмездия за атаку на Голаны

Израильский военно-политический кабинет предоставил полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту определить метод и время ответа на действия ливанского движения «Хезболла». Это решение было принято после ракетного удара по Голанским высотам, сообщает канцелярия премьера.
«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны Израиля принять решение о способе и времени ответа против «Хезболла», — цитирует сообщение канцелярии РИА Новости.
В результате ракетного удара по Голанским высотам, в котором Израиль обвинил «Хезболлу», погибло 12 человек. В свою очередь, представители «Хезболлы» отрицают свою причастность к атаке. Несмотря на это, израильские власти пообещали ответ, в ходе которого движение заплатит самую высокую цену, передает RT.
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