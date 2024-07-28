28 июля 2024

Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время удара возмездия за атаку на Голаны

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Нетаньяху решит, когда нанести удар возмездия
Нетаньяху решит, когда нанести удар возмездия Фото:

Израильский военно-политический кабинет предоставил полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту определить метод и время ответа на действия ливанского движения «Хезболла». Это решение было принято после ракетного удара по Голанским высотам, сообщает канцелярия премьера.

«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны Израиля принять решение о способе и времени ответа против «Хезболла», — цитирует сообщение канцелярии РИА Новости.

В результате ракетного удара по Голанским высотам, в котором Израиль обвинил «Хезболлу», погибло 12 человек. В свою очередь, представители «Хезболлы» отрицают свою причастность к атаке. Несмотря на это, израильские власти пообещали ответ, в ходе которого движение заплатит самую высокую цену, передает RT.

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Израильский военно-политический кабинет предоставил полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту определить метод и время ответа на действия ливанского движения «Хезболла». Это решение было принято после ракетного удара по Голанским высотам, сообщает канцелярия премьера. «Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены военно-политического кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны Израиля принять решение о способе и времени ответа против «Хезболла», — цитирует сообщение канцелярии РИА Новости. В результате ракетного удара по Голанским высотам, в котором Израиль обвинил «Хезболлу», погибло 12 человек. В свою очередь, представители «Хезболлы» отрицают свою причастность к атаке. Несмотря на это, израильские власти пообещали ответ, в ходе которого движение заплатит самую высокую цену, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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