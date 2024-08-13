В Сербии заявили, что Европа приблизилась к мировой войне

Вице-премьер Сербии Вулин: настроения в Европе напоминают период Первой мировой

14 августа 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Александр Вулин заявил, что сейчас в мире распространяется русофобия Фото: Георгий Бергал © URA.RU Атмосфера в европейских странах напоминает период перед Первой мировой войной. Однако на данный момент в мире распространяется русофобия, а не сербофобия или юдофобия, сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия», — заявил Вулин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что разрешено любое зло по отношению к россиянам, также приемлема любая ложь. Ранее Александр Вулин сообщил, что Европа на данный момент скатывается к конфликту с Россией, однако РФ при этом никак не провоцирует западные страны. Кроме того, по словам вице-премьера Сербии, сейчас в мире идут попытки столкнуть Сербию и РФ, сербские СМИ также получили задание продвигать тему поддержки украинского конфликта, чтобы испортить сербско-российские отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атмосфера в европейских странах напоминает период перед Первой мировой войной. Однако на данный момент в мире распространяется русофобия, а не сербофобия или юдофобия, сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия», — заявил Вулин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что разрешено любое зло по отношению к россиянам, также приемлема любая ложь. Ранее Александр Вулин сообщил, что Европа на данный момент скатывается к конфликту с Россией, однако РФ при этом никак не провоцирует западные страны. Кроме того, по словам вице-премьера Сербии, сейчас в мире идут попытки столкнуть Сербию и РФ, сербские СМИ также получили задание продвигать тему поддержки украинского конфликта, чтобы испортить сербско-российские отношения.