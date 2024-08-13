13 августа 2024

В Сербии заявили, что Европа приблизилась к мировой войне

Вице-премьер Сербии Вулин: настроения в Европе напоминают период Первой мировой
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Александр Вулин заявил, что сейчас в мире распространяется русофобия Фото:

Атмосфера в европейских странах напоминает период перед Первой мировой войной. Однако на данный момент в мире распространяется русофобия, а не сербофобия или юдофобия, сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия», — заявил Вулин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что разрешено любое зло по отношению к россиянам, также приемлема любая ложь.

Ранее Александр Вулин сообщил, что Европа на данный момент скатывается к конфликту с Россией, однако РФ при этом никак не провоцирует западные страны. Кроме того, по словам вице-премьера Сербии, сейчас в мире идут попытки столкнуть Сербию и РФ, сербские СМИ также получили задание продвигать тему поддержки украинского конфликта, чтобы испортить сербско-российские отношения.

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Атмосфера в европейских странах напоминает период перед Первой мировой войной. Однако на данный момент в мире распространяется русофобия, а не сербофобия или юдофобия, сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия», — заявил Вулин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что разрешено любое зло по отношению к россиянам, также приемлема любая ложь. Ранее Александр Вулин сообщил, что Европа на данный момент скатывается к конфликту с Россией, однако РФ при этом никак не провоцирует западные страны. Кроме того, по словам вице-премьера Сербии, сейчас в мире идут попытки столкнуть Сербию и РФ, сербские СМИ также получили задание продвигать тему поддержки украинского конфликта, чтобы испортить сербско-российские отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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