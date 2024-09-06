Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко является охотником за умами американцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на Минюст США.
«Кириенко теперь охотится за американскими умами», — говорится в материале газеты со ссылкой на сообщение Министерство юстиции США. Там Кириенко обвинили в якобы использовании доменов с пропагандой для влияния на американские выборы. Заявления Минюста США, по словам директора Евразийского центра Карнеги в Берлине (Минюст РФ внес «Фонд Карнеги» в реестр нежелательных организаций, признан РФ иноагентом) Александра Габуева, доказывают то, что «звезда Кириенко сейчас находится на подъеме».
Также авторы статьи похвалили Кириенко за патриотическое воспитание инструкторов в центрах военно-спортивной подготовки и в целом молодежи. Журналисты подчеркнули, что президент России Владимир Путин видит в нем способного и лояльного протеже.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что у США может исчезнуть потребность использовать РФ в политической борьбе. По его мнению, Москва не исключает, что США когда-нибудь перестанут приносить двусторонние отношения в жертву. Он также добавил, что обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются чушью.
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