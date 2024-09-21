21 сентября 2024

Пожар на АЗС в Ставропольском крае был потушен

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар ранее распространился на АЗС и два автомобиля
Пожар ранее распространился на АЗС и два автомобиля Фото:

Открытое горение на территории автозаправочной станции (АЗС) в Новоселицком районе Ставропольского края успешно ликвидировано. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«В 23.40 ликвидация открытого горения», — приводит информацию пресс-служба ГУМЧС. Информацию передает РИА Новости.

Ранее произошло возгорание бензовоза, что привело к распространению огня на АЗС. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы. Спасательные службы оперативно приступили к тушению пожара, который был локализован до момента полной ликвидации открытого горения.

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Открытое горение на территории автозаправочной станции (АЗС) в Новоселицком районе Ставропольского края успешно ликвидировано. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону. «В 23.40 ликвидация открытого горения», — приводит информацию пресс-служба ГУМЧС. Информацию передает РИА Новости. Ранее произошло возгорание бензовоза, что привело к распространению огня на АЗС. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы. Спасательные службы оперативно приступили к тушению пожара, который был локализован до момента полной ликвидации открытого горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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