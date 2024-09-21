Пожар на АЗС в Ставропольском крае был потушен

Открытое горение на территории автозаправочной станции (АЗС) в Новоселицком районе Ставропольского края успешно ликвидировано. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«В 23.40 ликвидация открытого горения», — приводит информацию пресс-служба ГУМЧС. Информацию передает РИА Новости.
Ранее произошло возгорание бензовоза, что привело к распространению огня на АЗС. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы. Спасательные службы оперативно приступили к тушению пожара, который был локализован до момента полной ликвидации открытого горения.
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