Посольство РФ в Бейруте призывает россиян срочно покинуть Ливан

Посольство России в Бейруте рекомендует гражданам РФ избегать поездок в Ливан в ближайшее время и покинуть страну. Об этом сообщил российский посол в Ливане Александр Рудаков.
«Кто чувствует себя не в безопасности, находясь здесь, в Ливане, рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме», — заявил Рудаков в эфире телеканала «Россия 24». По словам посла, пока не поступало сообщений о россиянах, пострадавших в Ливане.
В то же время, российское посольство в Тель-Авиве также не располагает информацией о пострадавших среди россиян в Израиле, как подтвердил посол РФ в стране Анатолий Викторов. Викторов заявил, что они не ограничивают граждан в посещении страны, но просят внимательно соотносить необходимость поездок и осуществлять их только в случае крайней необходимости.
Конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболлах» обострился после взрывов устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября. В ответ на обвинения Израиль усилил военные операции на севере и начал авиаудары по южным районам Ливана, включая Бейрут. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении операций против военных объектов и командного состава «Хезболлах». В результате ударов в Ливане погибло более 356 человек, еще 1 246 человек ранены, передает Vse42.ru.
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