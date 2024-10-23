Подруга 98-летнего автора хитов Пугачевой рассказала о привычках, которые привели его к долголетию

98-летний композитор Александр Зацепин привержен правильному питанию и регулярному спорту. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила режиссер Муза Ли, которая повсюду сопровождает маэстро и помогает ему в быту.
«Александр Сергеевич уделяет большое внимание своему питанию, — говорит Муза. — Он очень любит рыбу и рис. По сути, восточную еду. Я ему, смеясь, даже говорю: „Ты скоро будешь как восточный человек: один рис ешь!“. Он его действительно обожает. И главное, что рис ему не надоедает. Я ему готовлю сама. Обычно сразу на несколько дней вперед, а потом только разогреваю».
Александр Сергеевич не скрывает, что с Музой у них много интересов. Они встречаются ежедневно и могут часам разговаривать на тему творчества. В беседе с корреспондентами URA.RU Ли рассказала о легендарном композиторе и раскрыла главный секрет его долголетия.
Зацепин, как уверяет Муза, предпочитает исключительно диетическую пищу. В рационе маэстро нет ничего вредного, жирного и сладкого.
«Я действительно готовлю Александру Сергеевичу пищу без соли, без сахара, без масла, — говорит Ли. — Никаких специй в пищу тоже не добавляю. Все диетическое и полезное. Получается больше психологическая еда. Александру Сергеевичу приятно, что я ему готовлю, и что он получает пищу из моих рук. Получается, что я его стимул к работе, к жизни. Он мне так порой и говорит: „Если бы не ты, я бы, может, и расслабился. А сейчас мне надо доделать все, что запланировали“. У нас много планов: лет на пять вперед точно».
По словам Музы, помимо правильного питания, Зацепин занимается зарядкой. Каждый новый день маэстро начинает с выполнения нехитрых физических упражнений — на это уходит около часа. Диетическое питание и умеренные нагрузки сказываются лучшим образом на состояние здоровья 98-летнего мэтра.
«У Александра Сергеевича очень хорошие анализы: он их сдает каждые полгода обязательно, — делится Муза. — Недавно он вновь проходил полное обследование организма. Врачи ему сказали: „У вас все прекрасно. Все работает так, как надо“. Все-таки правильное питание и зарядка приносят результаты».
Муза считает, что еще один секрет долгожительства Зацепина кроется в его трудоспособности. Легендарный композитор по сей день активно работает: ежедневно сочиняет новую музыку.
«Ален Делон незадолго до своего ухода сказал: „Мне не для чего жить, потому что не для кого снимать кино“, — рассуждает Муза. — Я считаю, что это неправильно. Человек должен жить вне времени. Как это делает Александр Сергеевич. Неважно, сколько раз крутят твои песни по радио, как часто фильмы с твоей музыкой показывают по телевидению, нужно не останавливаться и продолжать творить. Все равно найдутся люди, которым это будет нужно и интересно. Оперу и балет тоже не так часто по телевизору увидишь, а все залы заполнены. Это еще раз доказывает, что не надо ориентироваться на общую массу».
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