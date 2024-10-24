Путин назвал Мадуро законным лидером Венесуэлы

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Мадуро является законным президентом Венесуэлы, заявил Путин
Мадуро является законным президентом Венесуэлы, заявил Путин Фото:
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Президент России Владимир Путин назвал Николаса Мадуро законным лидером Венесуэлы. Он подчеркнул, что при нем страна развивается и следует верным путем, что способствует как внутреннему развитию, так и сотрудничеству с другими странами.

«Вы абсолютно на правильном пути, и законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделает как для развития Венесуэлы, так и для сотрудничества с другими странами», — обратился Путин к Мадуро на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

В своем выступлении Путин также отметил положительные результаты экономического роста Венесуэлы, основанные на продолжении политики ее экс-президента Уго Чавеса. Российский лидер указал на хорошие темпы развития страны: в прошлом году экономический рост составил 5,5%, а в текущем году ожидается еще больший прирост. Эти данные свидетельствуют о стабильности и прогрессе Венесуэлы под управлением Мадуро.

В июле в Венесуэле состоялись президентские выборы, результаты которых показали, что Николас Мадуро получил поддержку свыше половины избирателей, тогда как его основной конкурент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал чуть более 43% голосов. Однако сторонники Гонсалеса не признали итоги голосования. Несмотря на это, Мадуро был поздравлен с победой рядом государств, в числе которых Россия, Китай и Куба. В то же время США, Аргентина и Чили выразили свое несогласие с результатами выборов. В ответ на это венесуэльское правительство отозвало своих дипломатов из данных стран и потребовало предпринять аналогичные шаги в отношении своих представителей.

США и ряд западных стран продолжают отвергать легитимность Мадуро, несмотря на исход выборов. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента.

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Президент России Владимир Путин назвал Николаса Мадуро законным лидером Венесуэлы. Он подчеркнул, что при нем страна развивается и следует верным путем, что способствует как внутреннему развитию, так и сотрудничеству с другими странами. «Вы абсолютно на правильном пути, и законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделает как для развития Венесуэлы, так и для сотрудничества с другими странами», — обратился Путин к Мадуро на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Трансляция велась в telegram-канале Кремля. В своем выступлении Путин также отметил положительные результаты экономического роста Венесуэлы, основанные на продолжении политики ее экс-президента Уго Чавеса. Российский лидер указал на хорошие темпы развития страны: в прошлом году экономический рост составил 5,5%, а в текущем году ожидается еще больший прирост. Эти данные свидетельствуют о стабильности и прогрессе Венесуэлы под управлением Мадуро. В июле в Венесуэле состоялись президентские выборы, результаты которых показали, что Николас Мадуро получил поддержку свыше половины избирателей, тогда как его основной конкурент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал чуть более 43% голосов. Однако сторонники Гонсалеса не признали итоги голосования. Несмотря на это, Мадуро был поздравлен с победой рядом государств, в числе которых Россия, Китай и Куба. В то же время США, Аргентина и Чили выразили свое несогласие с результатами выборов. В ответ на это венесуэльское правительство отозвало своих дипломатов из данных стран и потребовало предпринять аналогичные шаги в отношении своих представителей. США и ряд западных стран продолжают отвергать легитимность Мадуро, несмотря на исход выборов. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна смириться со своим поражением на выборах президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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