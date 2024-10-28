Хип-хоп, «Майор Гром» и бешеный стиль работы: что оставил после смерти актер Демчук

В России 16 октября скончался актер Михаил Демчук, снимавшийся в фильмах «Тур с Иванушками», «Полярный-2», «Майор Гром» и «Карамора». Актер был мало известен при жизни, несмотря на его богатую фильмографию. URA.RU собрало то немногое, что известно об ушедшем актере Демчуке.
Фильмография Демчука
Внезапная смерть 40-летнего Михаила Демчука вызвала всплеск интереса к актеру и его творчеству в российских СМИ. Демчук родился 13 августа 1984 года. Он начал сниматься в фильмах и сериалах с 2018 года. Несмотря на эпизодические роли, за плечами артиста — свыше 40 работ в кино. Причины смерти актера не раскрываются.
Чаще всего 140-килограмовый актер играл колоритных бандитов и людей из массовки. Однако в его фильмографии значатся самые разноплановые роли. Когда в прокат вышел «Майор Гром: Чумной Доктор» — российский полнометражный супергеройский фильм 2021 года режиссера Олега Трофима, то в нем Демчук предстал в образе хозяина автосервиса. В своих эпизодах он играл сотрудника ЧОПа, продавца кроликов, посетителя стрип-клуба, сельского жителя и «толстовца».
Демчук брался за любые роли, но при этом большинство его образов были сыграны в киносериалах и фильмах, которые на слуху у российского зрителя. Только в 2024 году он участвовал в съемках в девяти кинолентах. Он успел за текущий год сняться в таких проектах как «Беспринципные-4» (мужик из бара), «Дино» (гость на похоронах), «Мокрые майки» (клиент автомойки), «Подростки. Первая любовь» (ухажер Марины), «Сеструха-2» (продавец компьютеров), «Тур с Иванушками» (бандит).
Смерть Демчука прервала его участие в нескольких фильмах. На момент смерти актер участвовал в незавершенном фильме «Шаман» (алкодемон), ФГУП «Луч» (пьяный пассажир) и «Балабол-8» (Парамон»), следует из данных портала «Кино-Театр.ру».
Немногое известное о жизни и быте Демчука
Для продвижения себя в кинобизнесе актер заполнял портфолио на специальных сайтах. О себе Демчук на площадках для актеров писал следующее: «Стиль работы бешеный. Работаем с первого дубля».
Также актер владел несколькими языками. Он считал русский и английский родными языками и свободно разговаривал на украинском. На сайте «Кинолифт» Демчук в своей анкете заявляет, что с 2001 по 2008 год учился на юридическом факультете. А в 2021 году он начал изучать в школе-студии МХАТ актерское мастерство. Актер также указал, что с 2020 по 2021 год получил дополнительное образование по психологии.
В кастинг-базе FilmToolz Демчук также указал, что имеет навыки клоунады и боевых искусств. Он отмечал, что может исполнять хип-хоп и имеет права категории «B».
Карьера помимо кино
Помимо карьеры в кино Демчук пробовал себя в озвучивании и дубляже. Так в 2016 году он озвучил аудиокнигу «Арлат», а в 2017 году «Беспееечный жирный».
Также актер снимался в рекламе. В 2018 году он снялся в рекламных роликах «Молонез» и «S7 airlines», а в 2019 году в рекламе «Малый бизнес».
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