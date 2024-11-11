Премьер Грузии заявил о скором завершении конфликта на Украине

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Выборы в Грузии и США могут положительно повлиять на отношения двух стран
Выборы в Грузии и США могут положительно повлиять на отношения двух стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После выборов в Грузии и США произойдет перезагрузка отношений между двумя странами в положительную сторону. Так, в скором времени будет завершен украинский конфликт и прекратятся спекуляции о приостановке Евросоюзом безвизового режима для грузинской стороны, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается завершения конфликта на Украине, думаем, что и конфликт завершится очень скоро. Соответственно, очень скоро будут созданы все условия для существенной перезагрузки как в одном, так и другом направлении», — заявил Кобахидзе. Его слова передает ТАСС. 

Также грузинский премьер отметил, что в скором времени прекратятся спекуляции о том, что ЕС может приостановить безвизовый режим для Грузии. Кроме того, Ираклий Кобахидзе добавил, что грузинские власти открыты к публичному разговору о двух законах, которые вызывают критику западных стран: запрета ЛГБТ-пропаганды* (организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена) и прозрачность иностранного влияния. 

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу на них одержала партия «Грузинская мечта». Также победу празднуют приверженцы проевропейских взглядов. 

Президентские выборы в США завершились в ноябре. Избранный американский глава Дональд Трамп будет назначен на пост 20 января 2025 года, во время инаугурации. Он станет 47-м президентом Штатов. Первый день на новом сроке республиканец планирует начать с организации мира между Россией и Украиной. Он хочет посадить лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского — за стол переговоров. 

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После выборов в Грузии и США произойдет перезагрузка отношений между двумя странами в положительную сторону. Так, в скором времени будет завершен украинский конфликт и прекратятся спекуляции о приостановке Евросоюзом безвизового режима для грузинской стороны, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Что касается завершения конфликта на Украине, думаем, что и конфликт завершится очень скоро. Соответственно, очень скоро будут созданы все условия для существенной перезагрузки как в одном, так и другом направлении», — заявил Кобахидзе. Его слова передает ТАСС.  Также грузинский премьер отметил, что в скором времени прекратятся спекуляции о том, что ЕС может приостановить безвизовый режим для Грузии. Кроме того, Ираклий Кобахидзе добавил, что грузинские власти открыты к публичному разговору о двух законах, которые вызывают критику западных стран: запрета ЛГБТ-пропаганды* (организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена) и прозрачность иностранного влияния.  Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу на них одержала партия «Грузинская мечта». Также победу празднуют приверженцы проевропейских взглядов.  Президентские выборы в США завершились в ноябре. Избранный американский глава Дональд Трамп будет назначен на пост 20 января 2025 года, во время инаугурации. Он станет 47-м президентом Штатов. Первый день на новом сроке республиканец планирует начать с организации мира между Россией и Украиной. Он хочет посадить лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского — за стол переговоров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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