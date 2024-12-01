Каллас в первый день работы евродипломатом отчитала Грузию за протесты

Каллас и Кос осудили действия грузинских властей на протестах
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Каллас осудила действия властей в Грузии во время протестов
Каллас осудила действия властей в Грузии во время протестов Фото:

В первый день работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас, совместно с еврокомиссаром Мартой Кос, выразила недовольство по поводу действий грузинских властей в ходе протестов. Они подчеркнули, что насильственное пресечение мирных акций может негативно сказаться на отношениях между Грузией и Евросоюзом.

«Грузинский народ вновь вышел на улицы, чтобы подтвердить свое стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — указывается в коммюнике Каллас и Кос, передает РИА Новости. 

Официальные лица ЕС также напомнили о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС и временном прекращении финансовой поддержки. В заявлении отмечается, что решение грузинской стороны отказаться от переговоров и финансовой помощи до 2028 года отражает изменение курса в политике страны по сравнению с предыдущими правительствами, что вызывает дополнительную озабоченность Евросоюза. В документе также указано, что «дверь в Европейский Союз остается открытой и возможность Грузии вернуться к европейским ценностям и присоединиться к ЕС зависит от действий грузинского руководства».

Ранее в Грузии начались массовые протестные акции, вызванные заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. В ходе протестов в Тбилиси участники акции подожгли здание парламента. Сотрудники министерства внутренних дел применили водометы в ответ на действия протестующих, которые начали запускать фейерверки в сторону правоохранительных органов.

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В первый день работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас, совместно с еврокомиссаром Мартой Кос, выразила недовольство по поводу действий грузинских властей в ходе протестов. Они подчеркнули, что насильственное пресечение мирных акций может негативно сказаться на отношениях между Грузией и Евросоюзом. «Грузинский народ вновь вышел на улицы, чтобы подтвердить свое стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — указывается в коммюнике Каллас и Кос, передает РИА Новости.  Официальные лица ЕС также напомнили о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС и временном прекращении финансовой поддержки. В заявлении отмечается, что решение грузинской стороны отказаться от переговоров и финансовой помощи до 2028 года отражает изменение курса в политике страны по сравнению с предыдущими правительствами, что вызывает дополнительную озабоченность Евросоюза. В документе также указано, что «дверь в Европейский Союз остается открытой и возможность Грузии вернуться к европейским ценностям и присоединиться к ЕС зависит от действий грузинского руководства». Ранее в Грузии начались массовые протестные акции, вызванные заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. В ходе протестов в Тбилиси участники акции подожгли здание парламента. Сотрудники министерства внутренних дел применили водометы в ответ на действия протестующих, которые начали запускать фейерверки в сторону правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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