РФ объявила персонами нон грата дипломатов генконсульства Польши в Петербурге

Три польских дипломата должны покинуть России, сообщили в МИД РФ
Россия объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконкульства Польши в Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Руководствуясь принципом взаимности, „persona non grata“ объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию России», — говорится в заявлении
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