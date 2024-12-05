РФ объявила персонами нон грата дипломатов генконсульства Польши в Петербурге

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Три польских дипломата должны покинуть России, сообщили в МИД РФ Фото:

Россия объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконкульства Польши в Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Руководствуясь принципом взаимности, „persona non grata“ объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию России», — говорится в заявлении министерства.

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Россия объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконкульства Польши в Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководствуясь принципом взаимности, „persona non grata“ объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию России», — говорится в заявлении министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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