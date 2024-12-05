РФ объявила персонами нон грата дипломатов генконсульства Польши в Петербурге

05 декабря 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Три польских дипломата должны покинуть России, сообщили в МИД РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконкульства Польши в Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководствуясь принципом взаимности, „persona non grata“ объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию России», — говорится в заявлении министерства . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконкульства Польши в Петербурге. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководствуясь принципом взаимности, „persona non grata“ объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть территорию России», — говорится в заявлении министерства.