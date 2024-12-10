В Госдуме рассказали об отношениях России с новым руководством Дамаска

Российское МИД активно работает над установлением контактов с новым сирийским руководством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Ведет сейчас контакт, прежде всего, МИД, наши посольства находятся на месте, все дипломатические работники находятся там, в Дамаске, и они сейчас как раз занимаются выстраиванием контактов с новым сирийским руководством», — заявил Картаполов. Об этом он сообщил радио «Маяк».
Он отметил, что сейчас дипломатическая работа направлена на налаживание контакта, выстраивание диалога. Это заложит основы для будущих переговоров по решению серьезных вопросов в двусторонних отношениях.
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