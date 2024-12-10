В Госдуме рассказали об отношениях России с новым руководством Дамаска

МИД РФ налаживает контакты с новым руководством Сирии
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, картаполов андрей
Россия ведет контакт с Сирией, заявил Картаполов Фото:
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Российское МИД активно работает над установлением контактов с новым сирийским руководством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов.

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«Ведет сейчас контакт, прежде всего, МИД, наши посольства находятся на месте, все дипломатические работники находятся там, в Дамаске, и они сейчас как раз занимаются выстраиванием контактов с новым сирийским руководством», — заявил Картаполов. Об этом он сообщил радио «Маяк».

Он отметил, что сейчас дипломатическая работа направлена на налаживание контакта, выстраивание диалога. Это заложит основы для будущих переговоров по решению серьезных вопросов в двусторонних отношениях.

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Российское МИД активно работает над установлением контактов с новым сирийским руководством. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов. «Ведет сейчас контакт, прежде всего, МИД, наши посольства находятся на месте, все дипломатические работники находятся там, в Дамаске, и они сейчас как раз занимаются выстраиванием контактов с новым сирийским руководством», — заявил Картаполов. Об этом он сообщил радио «Маяк». Он отметил, что сейчас дипломатическая работа направлена на налаживание контакта, выстраивание диалога. Это заложит основы для будущих переговоров по решению серьезных вопросов в двусторонних отношениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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