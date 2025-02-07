Россиянам хотят вновь разрешить запускать в небо дроны

Росавиация рассматривает частичное открытие воздушного пространства для гражданских беспилотников. Об этом рассказал руководитель ведомства Дмитрий Ядров.
«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента», — передает слова Ядрова ТАСС. Он добавил, что открытие воздушного пространства может произойти в 58 регионах, кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Центрального и Южного федеральных округов.
Ядров также сообщил, что разработана методика, позволяющая регионам обеспечить безопасность полетов беспилотников. Эта методика уже разослана субъектам, заключил руководитель Росавиации.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству ускорить развитие отрасли беспилотников. К 30 апреля ответственным лицам необходимо подготовить решения для осуществления полетов в безопасных регионах.
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