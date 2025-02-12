Сестрорецкий оружейный завод, один из первых крупных оружейных заводов России, основанный по указу Петра I, потребовал в суде немедленных мер для сохранения своего состояния и выиграл дело. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Исковое заявление подавали летом 2024 года. Суд обязал собственника в течение года выполнить противоаварийные работы по четырём объектам. Ремонт и реставрацию всего архитектурного ансамбля необходимо завершить до 2028 года», — написал в своем telegram-канале губернатор города Александр Беглов. Сестрорецкий завод не только является важным историческим объектом, но и частью культурной идентичности России.
Организации, занимающиеся сохранением исторических памятников, тщательно следят за состоянием объектов культурного наследия. В случае обнаружения нарушений или проволочек в проведении необходимых работ, они совместно с надзорными органами принимают соответствующие меры.
Обращение в суды является одним из ключевых направлений защиты объектов исторического и культурного значения. В прошлом году было направлено 402 иска по 580 объектам. Большинство судебных решений были приняты в пользу защиты культурного наследия города.
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