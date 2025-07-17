МВД России объявило основательницу ресторанной сети «Андерсон» Анастасию Татулову (признана в РФ иноагентом) в розыск по уголовному делу. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска. Как пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, основанием для розыска послужило то, что Татулова не исполняла обязанности иноагента.
Минюст внес Татулову в список иностранных агентов в октябре 2024 года. Причиной стали ее публикации в социальных сетях, критикующие специальную военную операцию, и информационная помощь от иноагентов.
Татулова известна своей предпринимательской деятельностью и общественной работой в России. Она продала свой бизнес в 2023 году и переехала в Португалию. 5 апреля 2024 года ее имя появилось в списке иностранных агентов, но суд отклонил ее иск об исключении из реестра. Сеть кафе «Андерсон» выплатит Федеральной налоговой службе (ФНС) штраф в размере свыше 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства. Как выяснилось в ходе проверок, компания использовала схемы для выплаты «серых» зарплат и установки подменных касс, что привело к формированию скрытой выручки более миллиарда рублей.
* Анастасия Татулова — признана Минюстом РФ иностранным агентом
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