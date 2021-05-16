Новое приложение Huawei и продолжение легендарного сериала

Huawei запустила в России свой музыкальный сервис. Попробовать его можно бесплатно уже сейчас Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Новая неделя — новые рекомендации URA.RU. На этой неделе нас ждет множество новинок их мира кино и музыки. Что уже доступно в сети — рассказываем в нашей Афише на понедельник:

Что сделать утром

Утро начнем бодро под новую музыку — московская группа «Комсомольск» представила новый оптимистичный альбом о времени и весне. В альбоме «Ретро» поют о важных вещах, окружающих всех нас, в атмосфере барочного инди-попа и эстетики шестидесятых и семидесятых. В записи также поучаствовали: вокалистка «Хадн дадн» Варвара Краминова, участник группы «ВСИГМЕ» Archanga, лидер «Альянса» Игорь Журавлёв и другие.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15182861' target="_blank">Ретро</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5140978' target="_blank">Комсомольск</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать днем

За обедом посмотрим анонс продолжения одного из самых культовых сериалов всех времен — сервис HBO Max показал тизер специального эпизода сериала «Друзья». В нем создатели шоу анонсировали дату выхода долгожданного спецвыпуска. Премьера назначена на 27 мая 2021 года. Помимо шестерки исполнителей главных ролей, в шоу появятся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, корейская группа BTS, модели Синди Кроуфорд и Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Джеймс Корден, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай и другие знаменитости.

А если захочется больше музыки, то можно протестировать новое приложение — Huawei официально запустила в России свой музыкальный сервис Huawei Музыка. Пользователям обещают библиотеку из 40 млн треков, обновляемые чарты, подборки по жанрам и другим выборкам, а также подборки для перерыва на кофе, вечеринок, отдыха перед сном и многого другого.

Что сделать вечером

В понедельник вечером предлагаем поднять себе настроение вместе с продолжением забавной истории о приключениях милого кролика и его друзей. Долгожданную премьеру «Кролика Питера — 2» ждали по всему миру последние 2 года и наконец режиссер оригинального фильма Уилл Глак вместе с Disney выпустили продолжение о приключениях кролика в большом городе.

А если захочется чего-то совсем нового и будоражащего воображение, то стоит оценить первые 15 минут «Армии мертвецов» — нового фильма Зака Снайдера, который предоставил фанатам возможность посмотреть начало боевика Netflix о зомби. Критики высоко оценили готовящуюся премьеру, увидеть которую можно будет уже в этот четверг.