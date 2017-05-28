{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
11:38  28 мая 2017 0

Китай намекнул «Большой семерке» не вмешиваться в спор вокруг его морей

Китайцы не позволят вмешиваться посторонним в спор о своих морских границахФото: Flickr

Китай намекнул «Большой семерке» не вмешиваться в спор вокруг его морей. Глава МИД Лу Кан выразил протест после «безответственных заявлений» стран G7.

Недовольство Пекина вызвали заявления стран-участниц саммита «Большой семерки» по ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Лидеры G7 выразили обеспокоенность этим вопросом и выступили против любых односторонних действий якобы на основании международного права.

Китайский дипломат призвал страны «прекратить делать безответственные замечания», не занимать ничьей позиции в споре и уважать усилия других государств по разрешению ситуации.

«Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная, — сказал Лу Кан. — Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций».

Границы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях давно являются предметом спора между Китаем, Японией, Филиппинами и Вьетнамом.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров