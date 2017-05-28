11:38 28 мая 2017 0

Китайцы не позволят вмешиваться посторонним в спор о своих морских границах Фото: Flickr

Китай намекнул «Большой семерке» не вмешиваться в спор вокруг его морей. Глава МИД Лу Кан выразил протест после «безответственных заявлений» стран G7.

Недовольство Пекина вызвали заявления стран-участниц саммита «Большой семерки» по ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Лидеры G7 выразили обеспокоенность этим вопросом и выступили против любых односторонних действий якобы на основании международного права.

Китайский дипломат призвал страны «прекратить делать безответственные замечания», не занимать ничьей позиции в споре и уважать усилия других государств по разрешению ситуации.

«Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная, — сказал Лу Кан. — Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций».

Границы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях давно являются предметом спора между Китаем, Японией, Филиппинами и Вьетнамом.