В Сербии мужчина застрелил жену россиянку и их общего сына

В Сербии гражданин страны застрелил бывшую супругу, гражданку России, и их семилетнего сына. После мужчина чего покончил с собой. Об этом сообщает местное издание «Вечерне новости».
«Михайло убил своего сына и русскую женщину, с которой развелся», — пишет «Вечерне новости» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу МВД. Трагедия произошла ночью в селе Обайгора близ города Байина-Башта.
В доме были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и семилетнего ребенка. Следствие установило, что местный житель с инициалами Михайло Р. застрелил бывшую жену Анну и сына, а затем совершил самоубийство. Женщина была гражданкой России.
Издание уточняет, что мужчина ранее работал в России, там познакомился с Анной. После свадьбы семья жила в Байине-Баште, где и родился ребенок. Позже женщина с сыном переехала в Нови-Сад, пара развелась.
Трагедия произошла во время визита россиянки с ребенком в Обайгору: между бывшими супругами возник конфликт, приведший к убийству. По сведениям журналистов, у мужчины не было разрешения на владение оружием.
Дело передано в прокуратуру города Ужице. В посольстве РФ в Белграде агентству РИА «Новости» заявили, что ожидают официального уведомления о происшествии от сербских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.