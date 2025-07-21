В Сербии мужчина застрелил жену россиянку и их общего сына

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В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, следует из СМИ
В Сербии мужчина убил бывшую жену из России и семилетнего сына, следует из СМИ Фото:

В Сербии гражданин страны застрелил бывшую супругу, гражданку России, и их семилетнего сына. После мужчина чего покончил с собой. Об этом сообщает местное издание «Вечерне новости».

«Михайло убил своего сына и русскую женщину, с которой развелся», — пишет «Вечерне новости» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу МВД. Трагедия произошла ночью в селе Обайгора близ города Байина-Башта.

В доме были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и семилетнего ребенка. Следствие установило, что местный житель с инициалами Михайло Р. застрелил бывшую жену Анну и сына, а затем совершил самоубийство. Женщина была гражданкой России. 

Издание уточняет, что мужчина ранее работал в России, там познакомился с Анной. После свадьбы семья жила в Байине-Баште, где и родился ребенок. Позже женщина с сыном переехала в Нови-Сад, пара развелась.

Трагедия произошла во время визита россиянки с ребенком в Обайгору: между бывшими супругами возник конфликт, приведший к убийству. По сведениям журналистов, у мужчины не было разрешения на владение оружием.

Дело передано в прокуратуру города Ужице. В посольстве РФ в Белграде агентству РИА «Новости» заявили, что ожидают официального уведомления о происшествии от сербских властей.

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В Сербии гражданин страны застрелил бывшую супругу, гражданку России, и их семилетнего сына. После мужчина чего покончил с собой. Об этом сообщает местное издание «Вечерне новости». «Михайло убил своего сына и русскую женщину, с которой развелся», — пишет «Вечерне новости» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу МВД. Трагедия произошла ночью в селе Обайгора близ города Байина-Башта. В доме были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней бывшей жены и семилетнего ребенка. Следствие установило, что местный житель с инициалами Михайло Р. застрелил бывшую жену Анну и сына, а затем совершил самоубийство. Женщина была гражданкой России.  Издание уточняет, что мужчина ранее работал в России, там познакомился с Анной. После свадьбы семья жила в Байине-Баште, где и родился ребенок. Позже женщина с сыном переехала в Нови-Сад, пара развелась. Трагедия произошла во время визита россиянки с ребенком в Обайгору: между бывшими супругами возник конфликт, приведший к убийству. По сведениям журналистов, у мужчины не было разрешения на владение оружием. Дело передано в прокуратуру города Ужице. В посольстве РФ в Белграде агентству РИА «Новости» заявили, что ожидают официального уведомления о происшествии от сербских властей.
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