Суд заблокировал работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин»

Деятельность компании «Инфамед», производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин», полностью заблокирована на территории России в связи с ограничительными мерами, введенными судом. Об этом сообщил адвокат собственников компании Рубен Маркарьян, уточнив, что решение суда привело к блокировке работы 164 медицинских представителей «Инфамед» по всей стране.
«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО „Инфамед“ из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России», — сказал Маркарьян. Его слова приводит агентство ТАСС
Маркарьян добавил, что судебный спор возник из-за действий Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц. Они предложили агентские услуги при продаже компании и убедили владельцев заключить фиктивную сделку по передаче 50% долей «Инфамед» по номинальной цене — 7,5 млн рублей, хотя реальная стоимость превышает миллиард рублей.
На действия Хейфиц подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Сейчас заявление рассматривается в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу Москвы.
«Мирамистин» был разработан в СССР в 1970-х годах как антисептик для космонавтов и оборудования орбитальных станций. После проведения испытаний и регистрации в 1991 году препарат стали использовать для индивидуальной профилактики различных заболеваний, а позже — в хирургии, травматологии, акушерстве, урологии и других медицинских сферах. Внедрение препарата в практику и его производство стало возможным за счет частных инвестиций.
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