Володин поручил отказаться от импортных тканей для военной формы

Властям поручили подготовить законопроект, запрещающий закупку военной формы и тканей для нее за рубежом. Указал на необходимость закрепить это законодательно председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил <...> разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом», — сообщили в пресс-службе Госдумы. Разработкой поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Володин подчеркнул, что необходимо развивать отечественную легкую промышленность, чтобы обеспечить страну собственными тканями и комплектующими для военной формы. Он отметил, что этот шаг позволит создать новые рабочие места, развивать компетенции и технологии в стране.
По его словам, производственные мощности для изготовления необходимых материалов в России уже существуют. Председатель Госдумы также выразил мнение, что средства должны оставаться в российской экономике, а не уходить за границу.
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