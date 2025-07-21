Володин поручил отказаться от импортных тканей для военной формы

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Володин хочет законодательно закрепить запрет на закупку военной формы за рубежом
Володин хочет законодательно закрепить запрет на закупку военной формы за рубежом Фото:

Властям поручили подготовить законопроект, запрещающий закупку военной формы и тканей для нее за рубежом. Указал на необходимость закрепить это законодательно председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил <...> разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом», — сообщили в пресс-службе Госдумы. Разработкой поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Володин подчеркнул, что необходимо развивать отечественную легкую промышленность, чтобы обеспечить страну собственными тканями и комплектующими для военной формы. Он отметил, что этот шаг позволит создать новые рабочие места, развивать компетенции и технологии в стране.

По его словам, производственные мощности для изготовления необходимых материалов в России уже существуют. Председатель Госдумы также выразил мнение, что средства должны оставаться в российской экономике, а не уходить за границу.

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Властям поручили подготовить законопроект, запрещающий закупку военной формы и тканей для нее за рубежом. Указал на необходимость закрепить это законодательно председатель Государственной думы Вячеслав Володин. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил <...> разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом», — сообщили в пресс-службе Госдумы. Разработкой поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Володин подчеркнул, что необходимо развивать отечественную легкую промышленность, чтобы обеспечить страну собственными тканями и комплектующими для военной формы. Он отметил, что этот шаг позволит создать новые рабочие места, развивать компетенции и технологии в стране. По его словам, производственные мощности для изготовления необходимых материалов в России уже существуют. Председатель Госдумы также выразил мнение, что средства должны оставаться в российской экономике, а не уходить за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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