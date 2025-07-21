В Новгородской области ввели режим ЧС

В Новгородской области из-за затопления полей ввели режим ЧС
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В Новгородской области ввели режим ЧС из-за затопления полей
В Новгородской области ввели режим ЧС из-за затопления полей Фото:

В Новгородской области с 19 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, которое привело к массовой гибели сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов.

"В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе и сильным переувлажнением почвы в Новгородской области с 19 июля введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов", — сообщили представители  Минздрава региона на сайте ведомства. Решение связано с неблагоприятными погодными условиями, сохраняющимися в регионе с начала лета.

По данным регионального Минсельхоза, с 6 июня по 18 июля на территории области наблюдалось опасное метеорологическое явление — переувлажнение почвы. Это привело к повреждению и гибели посевов на значительной территории.

Ведомство держит ситуацию на контроле: организованы выезды специалистов в округа, проводится проверка состояния полей, ежедневно собирается информация от сельхозпроизводителей. Прогноз погоды на вторую половину июля также остается неблагоприятным: ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди, сумма осадков может превысить норму в полтора раза.

Введение режима ЧС позволит оперативно координировать работу экстренных служб, ускорить процесс оказания помощи аграриям, а также принять дополнительные меры по отводу воды с затопленных полей и консультированию фермеров по вопросам агротехники. Сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона. Окончательные решения по поддержке пострадавших хозяйств будут приняты после ее завершения.

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В Новгородской области с 19 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, которое привело к массовой гибели сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов. "В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе и сильным переувлажнением почвы в Новгородской области с 19 июля введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов", — сообщили представители  Минздрава региона на сайте ведомства. Решение связано с неблагоприятными погодными условиями, сохраняющимися в регионе с начала лета. По данным регионального Минсельхоза, с 6 июня по 18 июля на территории области наблюдалось опасное метеорологическое явление — переувлажнение почвы. Это привело к повреждению и гибели посевов на значительной территории. Ведомство держит ситуацию на контроле: организованы выезды специалистов в округа, проводится проверка состояния полей, ежедневно собирается информация от сельхозпроизводителей. Прогноз погоды на вторую половину июля также остается неблагоприятным: ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди, сумма осадков может превысить норму в полтора раза. Введение режима ЧС позволит оперативно координировать работу экстренных служб, ускорить процесс оказания помощи аграриям, а также принять дополнительные меры по отводу воды с затопленных полей и консультированию фермеров по вопросам агротехники. Сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона. Окончательные решения по поддержке пострадавших хозяйств будут приняты после ее завершения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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