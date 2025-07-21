Шадаева призвали разъяснить смысл штрафов за поиск в интернете

Глава Минцифры Максут Шадаев может выступить на пленарном заседании Госдумы 22 июля для разъяснения поправок о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN. Об этом сообщил источник в нижней палате парламента.
«[Спикер Госдумы РФ] Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов», — сообщил источник РИА «Новости». Володин также подчеркнул, что решения, требующие широкого общественного обсуждения, должны выноситься правительством напрямую, а не перекладываться на депутатский корпус.
Законопроект с соответствующими поправками планируется рассмотреть в третьем чтении во вторник, 22 июля. Ранее документ был одобрен во втором чтении.
Согласно предлагаемым изменениям, за умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам в интернете может быть назначен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам, предлагается установить штрафы: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
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