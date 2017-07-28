{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
10:58  28 июля 2017 0

Звезда «Реальных пацанов» просит приставов не продавать его дом

Федункив Марина. Элина Камирен, реальные пацаны, федункив марина
Армен Бежанян ( крайний слева) оспаривает стоимость кирпичной постройкиФото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Актер Армен Бежанян, сыгравший роль Арменки в «Реальных пацанах», пытается отсрочить продажу своего дома за долги. В данный момент он оспаривает стоимость кирпичной постройки и пытается снять с нее арест.

В отношении предприятий звезды популярного телесериала на принудительном исполнении находится 36 производств. Общий долг — 6,3 млн рублей. Сам Бежанян должен около 587 тысяч рублей. Сотрудники отдела организации исполнительного производства предполагают, что должник ведет дела через другое юридическое лицо, зарегистрированное в Москве.

«В Прикамье на его фирмах только долги и нулевые счета. По объектам, где начато исполнительное производство, он подает заявления в суд, затягивая процесс», — приводит их слова портал «В курсе Пермь».

Недостроенный кирпичный дом у Бежаняна арестовали за долги, которые он отказывался самостоятельно гасить. Мужчина задолжал физическим и юрлицам, МЧС, ГИБДД и налоговой. В счет взыскания долга с двух его предприятий у актера изъяли дорогой трактор.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров