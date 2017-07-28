10:58 28 июля 2017 0

Армен Бежанян ( крайний слева) оспаривает стоимость кирпичной постройки Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Актер Армен Бежанян, сыгравший роль Арменки в «Реальных пацанах», пытается отсрочить продажу своего дома за долги. В данный момент он оспаривает стоимость кирпичной постройки и пытается снять с нее арест.

В отношении предприятий звезды популярного телесериала на принудительном исполнении находится 36 производств. Общий долг — 6,3 млн рублей. Сам Бежанян должен около 587 тысяч рублей. Сотрудники отдела организации исполнительного производства предполагают, что должник ведет дела через другое юридическое лицо, зарегистрированное в Москве.

«В Прикамье на его фирмах только долги и нулевые счета. По объектам, где начато исполнительное производство, он подает заявления в суд, затягивая процесс», — приводит их слова портал «В курсе Пермь».

Недостроенный кирпичный дом у Бежаняна арестовали за долги, которые он отказывался самостоятельно гасить. Мужчина задолжал физическим и юрлицам, МЧС, ГИБДД и налоговой. В счет взыскания долга с двух его предприятий у актера изъяли дорогой трактор.