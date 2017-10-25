07:49 25 октября 2017 0

Вид у насекомого, действительно, пугающий Фото: страница пользователя Gandik в Facebook

В Индонезии жители наткнулись на страшное насекомое серого и оранжевого цветов с огромными волосатыми щупальцами. В интернете появилось видео с пугающим существом в кадре, а пользователи соцсетей сочли его похожим на пришельца.

Видео на Facebook опубликовал пользователь Gandik 19 октября. За шесть дней оно набрало более 39 миллионов просмотров и более 73 тысяч комментариев. «Если бы я увидел это создание дома, то, не задумываясь, сжег бы все здание», — приводит цитату одного из комментаторов Vesti.ru. «Я видел нечто подобное на востоке Боливии. Выглядит, как пришелец», — отметил другой подписчик.

Оказалось, что насекомое в кадре — это представитель особого вида моли «Creatonotos gangis». Щупальца, которые так напугали зрителей, всего лишь нужны для привлечения половых партнеров и не могут причинить вреда человеку. Эти трубки называются корематами и выделяют огромное количество феромонов. Такие насекомые обитают в Индонезии, Индии, Шри-Ланке, Японии, Таиланде, Новой Гвинее.