01:35 07 ноября 2017 0

Ироничный видеоролик собрал более двух миллионов просмотров за пару дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Южнокорейская компания Samsung опубликовала видеоролик, представляющий флагманскую новинку среди смартфонов Galaxy Note8. В рекламном материале высмеивается привязанность фанатов конкурирующей компании Apple к iPhone и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Минутный видеоролик с названием «Взросление» был опубликован компанией 5 ноября на официальном канале в YouTube, сообщает «Экономика сегодня». На момент написания новости ролик собрал уже более двух с половиной миллионов просмотров.

В видео показывается жизнь юноши из Америки, который на протяжении 10 лет сталкивается с различными проблемами из-за «яблочного» смартфона. Например, в 2010 году iPhone не дает владельцу сделать фото из-за недостатка памяти, в 2016 — ломается из-за попадания воды, а в 2017 молодой человек путается в многочисленных проводах зарядки, наушников и переходников. На протяжении всего видеоролика продукты Apple сравниваются с флагманами Samsung, с которыми девушка главного героя не испытывает никаких проблем. В конце рекламы молодой человек убирает последнюю модель iPhone в шкаф и приобретает Samsung Galaxy Note8. На последних кадрах ролика появляется слоган новой линейки: «Развивайся с Galaxy», намекая на взросление героя и его переход к более практичным смартфонам от Samsung.

Ранее специалисты из Роскачества составили рейтинг лучших смартфонов на российском рынке. Все места в тройке лучших заняли продукты Samsung. Также стало известно, что Samsung заработает на iPhone больше, чем на собственных смартфонах. И дело здесь совсем не в рекламе: большую выручку компании должны принести новые экраны во флагмане Apple — iPhone X.