{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
01:35  07 ноября 2017 0

Samsung высмеял фанатов Apple в рекламе нового смартфона. ВИДЕО

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Ироничный видеоролик собрал более двух миллионов просмотров за пару днейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Южнокорейская компания Samsung опубликовала видеоролик, представляющий флагманскую новинку среди смартфонов Galaxy Note8. В рекламном материале высмеивается привязанность фанатов конкурирующей компании Apple к iPhone и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Минутный видеоролик с названием «Взросление» был опубликован компанией 5 ноября на официальном канале в YouTube, сообщает «Экономика сегодня». На момент написания новости ролик собрал уже более двух с половиной миллионов просмотров.

В видео показывается жизнь юноши из Америки, который на протяжении 10 лет сталкивается с различными проблемами из-за «яблочного» смартфона. Например, в 2010 году iPhone не дает владельцу сделать фото из-за недостатка памяти, в 2016 — ломается из-за попадания воды, а в 2017 молодой человек путается в многочисленных проводах зарядки, наушников и переходников. На протяжении всего видеоролика продукты Apple сравниваются с флагманами Samsung, с которыми девушка главного героя не испытывает никаких проблем. В конце рекламы молодой человек убирает последнюю модель iPhone в шкаф и приобретает Samsung Galaxy Note8. На последних кадрах ролика появляется слоган новой линейки: «Развивайся с Galaxy», намекая на взросление героя и его переход к более практичным смартфонам от Samsung.

Ранее специалисты из Роскачества составили рейтинг лучших смартфонов на российском рынке. Все места в тройке лучших заняли продукты Samsung. Также стало известно, что Samsung заработает на iPhone больше, чем на собственных смартфонах. И дело здесь совсем не в рекламе: большую выручку компании должны принести новые экраны во флагмане Apple — iPhone X.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров