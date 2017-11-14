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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:29  14 ноября 2017 1

Сечина могут принудительно доставить в суд по делу Улюкаева

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Завтра, 15 ноября, Сечина ждут в московском судеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Замоскворецкий суд Москвы в ближайшее время может решить вопрос о принудительной доставке на допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина. Следующее заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, напомним, запланировано на 15 ноября 2017 года.

Почетный адвокат России Александр Островский рассказал Life.ru, что по закону суд может подвергнуть свидетеля приводу, если тот без уважительных причин уклоняется от явки на заседание. При этом количество таких неявок законом не ограничено, все зависит от воли судьи.

«Специальной процедуры нет. Но судья, после того как свидетель пропускает, например, два судебных заседания, может посчитать, что он не уважает закон, и принять решение о принудительной процедуре доставки свидетеля в суд», — сказал журналистам Островский.

Юрист Роман Вернеги уточнил, что доставлять Сечина в суд будет предписано службе судебных приставов. Вернеги заметил, что единственная законная возможность избежать явки в суд — дать показание с помощью систем видеоконференцсвязи. Но на это сначала необходимо получить разрешение суда.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два млн долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами. 13 ноября топ-менеджера ждали на заседании по делу Алексея Улюкаева в Замоскворецком суде, однако он в суд так и не явился. Судья тогда направил Сечину повторную повестку в суд.

Виктор Дорофеев
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