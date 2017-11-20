В ходе нашумевшего конфликта 17 ноября, во время банкета в башне «Око», которая располагается в элитном районе столицы, Москва-Сити, применялось огнестрельное и холодное оружие. Об этом рассказали источники в ГУ МВД по Москве, в центральном аппарате МВД и в территориальном отделе полиции.
Следователи обнаружили в ресторане Crystall Ball Room 15 пистолетных гильз и восемь пуль. Всего было произведено 15 выстрелов, в результате которых пострадали шесть человек, передает РБК. Как сообщает источник в МВД, одного пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением левого бедра, одного — с множественными огнестрельными ранениями головы, вдавленным переломом костей черепа, отеком головного мозга, проникающим огнестрельным ранением грудной клетки и ранением правого легкого, другого с огнестрельным ранением левого уха и еще одного с огнестрельным ранением в ногу. Среди них были сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Оперативникам также стало известно, что, помимо огнестрельного, было применено также и холодное оружие. Одного из раненых «госпитализировали в реанимацию с ранением желудка, селезенки и поджелудочной железы», — передает источник.
Перестрелка произошла во время празднования 55-летия предпринимателя из Измайлова Дмитрия Павлова. В зале ресторана собралось более 250 гостей, среди которых присутствовало несколько криминальных авторитетов. После перестрелки стражи порядка задержали несколько подозреваемых.