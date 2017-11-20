{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
15:40  20 ноября 2017 1

На месте перестрелки в «Москва-Сити», где должны были петь Меладзе и Лепс, нашли 15 гильз и восемь пуль

Клипарт, всего понемногу, патроны, гильзы
Было обнаружено 15 пистолетных гильз и восемь пульФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе нашумевшего конфликта 17 ноября, во время банкета в башне «Око», которая располагается в элитном районе столицы, Москва-Сити, применялось огнестрельное и холодное оружие. Об этом рассказали источники в ГУ МВД по Москве, в центральном аппарате МВД и в территориальном отделе полиции.

Следователи обнаружили в ресторане Crystall Ball Room 15 пистолетных гильз и восемь пуль. Всего было произведено 15 выстрелов, в результате которых пострадали шесть человек, передает РБК. Как сообщает источник в МВД, одного пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением левого бедра, одного — с множественными огнестрельными ранениями головы, вдавленным переломом костей черепа, отеком головного мозга, проникающим огнестрельным ранением грудной клетки и ранением правого легкого, другого с огнестрельным ранением левого уха и еще одного с огнестрельным ранением в ногу. Среди них были сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Оперативникам также стало известно, что, помимо огнестрельного, было применено также и холодное оружие. Одного из раненых «госпитализировали в реанимацию с ранением желудка, селезенки и поджелудочной железы», — передает источник.

Перестрелка произошла во время празднования 55-летия предпринимателя из Измайлова Дмитрия Павлова. В зале ресторана собралось более 250 гостей, среди которых присутствовало несколько криминальных авторитетов. После перестрелки стражи порядка задержали несколько подозреваемых.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров