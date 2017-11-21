В РАН назвали Оксимирона «мастером словесности» и «достойным внимания феноменом»

06:45 21 ноября 2017 0

Тексты рэпера заслуживают все более пристального внимания литературоведов Фото: личная страница Мирона Федорова в Instagram

Субкультура рэп-баттлов — один из векторов движения современной литературы. Об этом заявил литературовед, директор Института мировой литературы РАН Вадим Полонский. По его словам, чтобы адекватно воспринимать тексты таких рэперов, как Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров), у человека должны быть определенный уровень образованности и соотвествующая подготовка.

«Оксимирон — феномен, достойный внимания, — рассказал Вадим Полонский в интервью „Известиям“. — Его тексты хорошо сделаны. С точки зрения техники словесности он мастер, заслуживает серьезного литературного внимания к себе».

При этом, по словам литературоведа, поскольку тексты рэпера — это тексты представителя субкультуры, то они воспринимаются людьми более старших поколений как чуждые. Парадокс современной культурной ситуации заключается в том, что сверхактуальная и мейнстиримная субкультура оказывается маргинальной.

Игнорировать такие феномены не следует, считает Полонский, как и не стоит идти по простому пути приспособления к современному сленгу и тенденциям — имеет смысл пробиться «сквозь шелуху к сути вещей».

Отметим, к начале октября в одной из школ Екатеринбурга учитель литературы дал десятиклассникам задание сравнить поэзию Александра Пушкина с творчеством рэпера Оксимирона. Как писало «URA.RU», школьники тогда восприняли идею как шутку и только посмеялись. Никто из детей не взялся анализировать творчество великого русского поэта и современного российского рэпера, хотя они прекрасно знакомы с обоими авторами.