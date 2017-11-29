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29 ноября 2017
17:00  29 ноября 2017 0

В Москве проведут чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью

Клипарт, разное. Екатеринбург, парковка инвалидов, стоянка автомобилей
Основной целью соревнований является помощь инвалидам в самореализацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 29 ноября расскажет о перспективах самореализации инвалидов в России. Вместе с представителями кабмина и советником президента Александрой Левицкой она проведет пресс-конференцию, посвященную III Национальному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 1 по 3 декабря, сообщили «URA.RU» в оргкомитете. Целью проекта является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Мероприятие проводится с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation).

Организаторы подчеркнули, что проект является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов во время встречи с избранными главами регионов 21 сентября.

Виктор Жуков
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