В Москве проведут чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 29 ноября расскажет о перспективах самореализации инвалидов в России. Вместе с представителями кабмина и советником президента Александрой Левицкой она проведет пресс-конференцию, посвященную III Национальному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 1 по 3 декабря, сообщили «URA.RU» в оргкомитете. Целью проекта является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Мероприятие проводится с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation).
Организаторы подчеркнули, что проект является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов во время встречи с избранными главами регионов 21 сентября.