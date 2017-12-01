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Здравствуйте! На календаре 1 декабря, пятница. И вот главные новости к этому часу:
В президиуме Госсовета интересная рокировка: Югорский губернатор вышел из состава, а Глава ЯНАО наоборот в него вошел. Почему так произошло — читайте логику Кремля в нашем материале.
Страховые компании подсчитали ущерб от мошенников по ОСАГО, пришли в ужас и решили пересмотреть стоимость тарифов. Не всем регионам это придется по душе.
Склоки, репрессии, разборки: отцы-основатели СтопГОКа поссорились после звонка президента Путина.
Ко Дню борьбы со СПИДом в Екатеринбурге не проходит ни одного мероприятия, власти объявили мораторий на тему ВИЧ. Почему так происходит, и кто в этом виноват — в материале «URA.RU».
У российского курсанта нашли листок со схемой казармы. Теперь ему грозит пожизненное.
В Сети высмеяли новую форму для олимпийской сборной России. Дочь генерала ФСБ, которая занималась разработкой экипировки, ответила критикам.