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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости 
09:00  01 декабря 2017 0

Зачем Госсовету Ямал, раскол движения СтопГОК, власти Урала молчат на тему ВИЧ. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Свердловская власть объявила мораторий на тему ВИЧФото: Алена Полозова © URA.RU

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Здравствуйте! На календаре 1 декабря, пятница. И вот главные новости к этому часу:

В президиуме Госсовета интересная рокировка: Югорский губернатор вышел из состава, а Глава ЯНАО наоборот в него вошел. Почему так произошло — читайте логику Кремля в нашем материале.

Страховые компании подсчитали ущерб от мошенников по ОСАГО, пришли в ужас и решили пересмотреть стоимость тарифов. Не всем регионам это придется по душе.

Склоки, репрессии, разборки: отцы-основатели СтопГОКа поссорились после звонка президента Путина.

Ко Дню борьбы со СПИДом в Екатеринбурге не проходит ни одного мероприятия, власти объявили мораторий на тему ВИЧ. Почему так происходит, и кто в этом виноват — в материале «URA.RU».

У российского курсанта нашли листок со схемой казармы. Теперь ему грозит пожизненное.

В Сети высмеяли новую форму для олимпийской сборной России. Дочь генерала ФСБ, которая занималась разработкой экипировки, ответила критикам.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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