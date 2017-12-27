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28 декабря 2017
27 декабря 2017
18:16  27 декабря 2017 0

В штабе Собчак рассказали, как будут собирать подписи на Урале

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
В Екатеринбурге не переживают за количество подписей за СобчакФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак начался в 53 городах России, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Около 50 сборщиков кандидата «Против всех» будут собирать подписи в предвыборных штабах и на квартирах избирателей начиная с 27 декабря.

«В основном сборщики совершают поквартирный обход к тем, кто оставил соответствующую заявку на сайте. Также подписи можно оставить в главном штабе на Белинского, 86. Планируется до 11 января собрать 2,5 тысячи подписей. У нас есть определенная цель, и боюсь загадывать, сможем перевыполнить ее или нет. Но в любом случае на сайте зарегистрировано уже больше 2,5 тысяч жителей, которые точно проголосуют. За это мы не переживаем», — сообщил корреспонденту «URA.RU» руководитель штаба Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон. Он добавил, что сегодня сборщики уже начали свою работу и вечером будут подсчитаны результаты.

Также отмечается, что все имеющие прописку в одном из уральских городов, но временно живущие в Москве, могут оставить свою подпись в московском штабе. В течение ближайшего месяца команде Собчак необходимо собрать 100 тысяч подписей в ее поддержку, это примерно 2,5 тысячи штук от каждого города. За качеством автографов будет следить команда юристов, их будут засчитывать только после тщательной проверки.

Ранее подписи за кандидата «Против всех» в Екатеринбурге оценили в сто рублей. Такую сумму будут платить сборщикам за один автограф, оставленный в пользу Собчак, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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