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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:22  06 февраля 2018 0

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию

Парк победы. Ханты-Мансийск., гвоздики, память, траур
С погибшим летчиком простятся на родинеФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Тело погибшего в Сирии военного пилота Су-25 Романа Филипова доставили на аэродром Чкаловский в Подмосковье. «Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — отметил представитель военного ведомства.

В настоящее время сотрудники Минобороны оповещают родственников погибшего, что его тело вернули в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее стало известно, что Роман Филипов — пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 — будет представлен к государственной награде, напоминает «Национальная служба новостей». Погибшему военнослужащему посмертно присвоят звание Героя России.

Напомним, 3 февраля в Сирии боевики сбили Су-25, пилот успел доложить о попадании и катапультировался. На земле его окружили террористы. Во время боя летчик подорвал себя гранатой.

Иван Шестак
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