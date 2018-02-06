18:22 06 февраля 2018 0

С погибшим летчиком простятся на родине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тело погибшего в Сирии военного пилота Су-25 Романа Филипова доставили на аэродром Чкаловский в Подмосковье. «Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — отметил представитель военного ведомства.

В настоящее время сотрудники Минобороны оповещают родственников погибшего, что его тело вернули в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее стало известно, что Роман Филипов — пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 — будет представлен к государственной награде, напоминает «Национальная служба новостей». Погибшему военнослужащему посмертно присвоят звание Героя России.

Напомним, 3 февраля в Сирии боевики сбили Су-25, пилот успел доложить о попадании и катапультировался. На земле его окружили террористы. Во время боя летчик подорвал себя гранатой.