01:47 15 февраля 2018 0

Сергей Ковалев намерен поддержать на президентских выборах кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский диссидент, член политкомитета партии «Яблоко», а также первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев передумал становиться доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

«Уважаемая Ксения Анатольевна! Обдумав мое скоропалительное согласие стать Вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку. Эта работа мне не по силам, да и не по душе — не следует браться за то, что не умеешь делать наилучшим образом. И в чем не чувствуешь твердой убежденности», — цитирует ТАСС письмо Ковалева.

Правозащитник упрекнул телеведущую за некорректное освещение их встречи. По его словам, во время беседы появилась группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Ковалев сожалеет, что не успел их всех выгнать. «Со мной это было не в первый раз, и я говорил, обычно, „пошли вон!“. Но ведь это были Ваши люди! Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен», — добавил он.

Также Ковалев заявил, что скорее всего, поддержит на выборах экономиста и лидера политической партии «Яблоко» Григория Явлинского.