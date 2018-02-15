{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
01:47  15 февраля 2018 0

Первый российский омбудсмен отказался быть доверенным лицом Собчак

Съезд партии
Сергей Ковалев намерен поддержать на президентских выборах кандидата от партии «Яблоко» Григория ЯвлинскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Советский диссидент, член политкомитета партии «Яблоко», а также первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев передумал становиться доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

«Уважаемая Ксения Анатольевна! Обдумав мое скоропалительное согласие стать Вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку. Эта работа мне не по силам, да и не по душе — не следует браться за то, что не умеешь делать наилучшим образом. И в чем не чувствуешь твердой убежденности», — цитирует ТАСС письмо Ковалева.

Правозащитник упрекнул телеведущую за некорректное освещение их встречи. По его словам, во время беседы появилась группа неизвестно откуда взявшихся людей с камерами и микрофонами. Ковалев сожалеет, что не успел их всех выгнать. «Со мной это было не в первый раз, и я говорил, обычно, „пошли вон!“. Но ведь это были Ваши люди! Вероятно, это профессиональные приемы политика и шоувумен», — добавил он.

Также Ковалев заявил, что скорее всего, поддержит на выборах экономиста и лидера политической партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров