В мэрии Калининграда изъяли документацию

В мэрии Калининграда изъяли документацию
Следователи изъяли документы при обыске в администрации Калининграда
В мэрии Калининграда прошли обыски

Правоохранительные органы изъяли документацию во время обыска в администрации Калининграда. На данный момент задержаний не производилось. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан», — подтвердил собеседник РИА Новости в силовых структурах. Представители мэрии Калининграда пока воздерживаются от официальных комментариев.

Обыски в администрации Калининграда проходят на фоне ранее проведенных антикоррупционных проверок муниципальных учреждений области, в ходе которых были выявлены нарушения при использовании бюджетных средств. Оперативные мероприятия осуществляются сотрудниками полиции совместно с представителями ФСБ, а сотрудники мэрии продолжают работать в штатном режиме. Подробности о причинах обысков пока не раскрываются.

