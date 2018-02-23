Панин взбесился, увидев передачу о Серебрякове: «Этот Соловьев проститутский…»

20:33 23 февраля 2018 4

Актера возмутило то, что обсуждают на телевидении Фото: Кадр из фильма «Душа шпиона»

Артист Алексей Панин раскритиковал передачу Владимира Соловьева, на которой обсуждали скандальное заявление актера Алексея Серебрякова. На телевидении зашла речь и о самом Панине, который заступился за коллегу, назвавшего грубость, наглость и хамство национальной идеей России.

«Не ту страну назвали Гондурасом», — написал актер в Instagram, опубликовав эмоциональное видео. «Обсуждают меня, что я поддержал Леху, обсирают меня. Назаров сейчас высказался, что у Панина нет совести. Сказал о том, что пусть Панин посмотрит на себя в зеркало. Что его алкогольные дебоши, этот человек забыл, с кем он бухал. Я не пью очень давно, но эти люди ****** всей страны, этот Соловьев проститутский…», — негодует Алексей Панин.

Высказывание Алексея Серебрякова, вызвавшее большой резонанс, прозвучало на интервью у видеоблогера Юрия Дудя, напоминает телеканал 360. Заявление актера уже осудил Михаил Пореченков «Грубость и хамство в отношении себя со стороны других людей — всякое бывает. И не только у нас в стране такое встречается. Но мне кажется, что в основном люди приличные», — ответил он коллеге, передает RT.