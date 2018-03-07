«Ростелеком» начнет выпуск собственных смартфонов

03:00 07 марта 2018 2

Создание мобильного устройства будет проходить в рамках программы «Цифровая экономика» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская компания «Ростелеком» планирует запустить производство собственного смартфона. С таким заявлением выступил глава государственного оператора Михаил Осеевский. Для этого уже приобретена операционная система под названием OC SAilFish OS.

По словам Михаила Осеевского, разработчики уже готовы приступить к созданию нового мобильного устройства. Разработка будет проходить в рамках программы «Цифровая экономика». Глава «Ростелекома» пояснил, что гаджет сможет предоставить все основные функции, которые будут необходимы пользователю.

Точная дата выхода и подробные характеристики мобильного устройства пока что не разглашаются. Однако, как считают эксперты, российский гаджет будет полностью соответствовать современному уровню технологий, передают Nation News.