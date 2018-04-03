21:37 03 апреля 2018 1

Певица долго вынашивала идею романа в голове Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Телеведущая и певица Анна Семенович начала работу над своим художественным романом, идея которого зародилась в ее уже голове давно. Об этом артистка рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.

Семенович поделилась с пользователями соцсети, что героиня ее произведения — балерина и «очень милая девушка». Певица попросила поклонников написать в комментариях, какое имя, по их мнению, подошло бы главной героине. «Посоветуйте варианты», — попросила телеведущая под постом.

Одни предложили назвать ее Анной, в честь ее «литературной матери», другие высказали более экзотические варианты. «Аглая Агнесса Виола… Октавия… Мирабель… Гизелла… Майнастасильда Плилочшинская», — написали варианты подписчики звезды. Кто-то предложил назвать героиню в честь одной из знаменитых балерин — Анны Павловой или Майи Плисецкой, передает «Экспресс-газета».