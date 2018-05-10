Названа десятка самых популярных автомобилей в мире

Аналитики проекта Focus2Move составили список самых популярных марок автомобилей на мировом рынке. Данные опубликованы по результатам продаж за первый квартал 2018 года.
Лидером рейтинга стала японская марка Toyota с показателем в 2,14 млн проданных машин. На второй строчке оказался немецкий бренд Volkswagen, продажи которого составили более 1,74 млн автомобилей. Тройку лидеров замыкает Ford с показателем в 1,41 млн реализованных моделей.
Четвертое место заняла марка Nissan (1,26 млн), пятое — Honda (1,12 млн). Кроме них в список вошли такие марки, как Hyundai (1,05 млн), Chevrolet (962 тыс.), Kia (688 тыс.), Renault (667 тыс.), Mercedes (657 тыс.).
Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые иномарки России. Первое место досталось автомобилю марки Ravon R2. Стоимость хэтчбека с 1,2-литровым мотором, а также автоматической коробкой передач составляет порядка 439 тысяч рублей.