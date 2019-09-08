07 сентября 2019

Жители Ставрополья выбирают губернатора. Один из претендентов — с Ямала

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По следам В.В.Владимирова. Ставрополь, дума ставропольского края
На пост губернатора претендует шесть человекФото: Александр Мамаев
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Ставропольском крае начались выборы губернатора. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.

На должность главы Ставропольского края претендуют пять человек. «Единую Россию» представляет действующий губернатор Владимир Владимиров, от КПРФ выдвинулся Виктор Соболев, выдвиженец от ЛДПР — Геннадий Ефимов. Также в выборах участвуют «справедливоросс» Александр Кузьмин и кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николай Кряжев.

Владимир Владимиров руководит Ставропольским краем с 2014 года. На прошлых выборах он получил 83,73% голосов избирателей.

Владимиров — выходец с Ямала. В 2010 году он был избран депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, а затем до 2013 года работал заместителем губернатора Ямала.

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