В Ставропольском крае начались выборы губернатора. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.
На должность главы Ставропольского края претендуют пять человек. «Единую Россию» представляет действующий губернатор Владимир Владимиров, от КПРФ выдвинулся Виктор Соболев, выдвиженец от ЛДПР — Геннадий Ефимов. Также в выборах участвуют «справедливоросс» Александр Кузьмин и кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николай Кряжев.
Владимир Владимиров руководит Ставропольским краем с 2014 года. На прошлых выборах он получил 83,73% голосов избирателей.
Владимиров — выходец с Ямала. В 2010 году он был избран депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, а затем до 2013 года работал заместителем губернатора Ямала.