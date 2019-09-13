Ксения Собчак может стать новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 13 сентября, пятница. И вот главные новости к этому часу:

На каждой пятой заправке россиянам недоливают бензин. А на каждой десятой — некачественное топливо. Такие результаты выявила масштабная проверка АЗС в стране.

Мошенники перевели пенсии более 500 тысяч россиян из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды (НПФ). Рассказываем, как злоумышленники заработали на афере.

Россиянам поднимут страховые пенсии с помощью индексации. Однако некоторые экономисты считают инициативу «плевком в лицо».

Дмитрий Медведев назвал условие, при котором в России введут четырехдневную рабочую неделю. Премьер-министр считает, что трудовое законодательство нужно делать более «гибким» уже сейчас.

Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. К зданию ЗАГСа молодые приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Также журналистка анонсировала свое шоу на «Первом канале». Она может стать ведущей передачи «Пусть говорят».

Ради строительства объектов Универсиады-2023 у несговорчивых жителей могут начать изымать собственность. Такая практика уже была в ходе подготовки Олимпиады в Сочи. При этом уральские олигархи придумали, как заработать миллиарды на спортивном мероприятии.

Мы не могли оставить вас без традиционной пятничной рубрики — «Инсайды». Из нового выпуска вы узнаете, что список площадок под храм Святой Екатерины снова перекроят, Utair в очередной раз просит у Натальи Комаровой денег, а губернатору Максиму Решетникову в Москве поставили новые задачи.