Вышедший из тюрьмы футболист Мамаев нашел себе работу

Полузащитник Павел Мамаев будет выступать за ФК «Ростов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Футболист Павел Мамаев, который не так давно вышел из колонии, заключил соглашение с «Ростовом». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В клубе Мамаев будет выступать под десятым номером.

«Последние четыре сезона Павел Мамаев провел в „Краснодаре“, где забил 35 мячей в 146 матчах. Мамаев — чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Полузащитник трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России», — сообщили в клубе. Там добавили, что Мамаев успешно прошел медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

До этого стало известно о том, что бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин, отбывший наказание за хулиганство, в ближайшее время не сможет заниматься футболом. Главный тренер «Зенита» уточнил, что Кокорину запретили играть в футбол пять месяцев. «Решение РФС свинское просто, безобразное на самом деле, и любой нормальный человек им возмутится. Дайте парню в футбол играть, он свое получил сполна. Нет, блин, начинают мучится дурью. Стадион в Оренбурге не соответствует правилам, он ужасен, но на нем играть разрешили. Кокорину не разрешили… », — отмечает блогер и автор сайта Sports.ru Кирилл Шулика.

В начале мае суд в Москве приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина — к году и шести месяцам колонии. Утром 17 сентября они вышли на свободу.