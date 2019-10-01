Директор главного детского онкоцентра РФ раскрыл число желающих уволиться врачей

Из главной детской онкобольницы хотят уволиться пять врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявление об увольнении написали пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Блохина. Об этом сообщил директор центра профессор Иван Стилиди.

«Пять заявлений об увольнении с разными формулировками подали врачи отделения трансплантации костного мозга. Они не уволены, но подали эти заявления», — приводит слова профессора RNS . По словам Стилиди, пока у него есть информация только о пяти поданных заявлениях.

Ранее сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина записали видеообращение, в котором угрожали уволиться, поскольку их пациенты вынуждены проходить лечение в ужасных условиях. Также они обратились к руководству с просьбой о прозрачном распределении зарплаты. По словам бывшего исполняющего обязанности заведующего отделением онкоцентра Георгия Менткевича, скоро из больницы уйдут не только врачи, но и медсестры.