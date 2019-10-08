Владислав Московских (на фото — справа) был представлен коллективу прокуратуры Тюменской области

Борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, а также контроль за расходованием бюджета на реализацию нацпроектов — главные задачи Владислава Московских на посту главного прокурора Тюменской области. Об этом он заявил после официального представления коллективу территориального надзорного ведомства.

Для представления нового руководителя в Тюмень приехал заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин. В торжественном мероприятии также принимали участие губернатор Тюменской области Александр Моор, представители судейского сообщества, а также руководители правоохранительных и контролирующих органов.

Обращаясь к коллективу, Московских указал, что приоритетными направлениями в работе станет защита социальных прав граждан, в том числе контроль за своевременностью выплаты зарплат, предоставлением жилья детям-сиротам и обеспечением прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

«Пристальное внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации приоритетных национальных проектов и иных целевых программ. В центре внимания прокуратуры защита прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, борьба с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Московских родился в Свердловске в 1981 году. С 2002 года служит в органах прокуратуры, занимал различные должности в екатеринбургском ведомстве. 1 апреля 2016 года назначен заместителем прокурора ХМАО. Назначение руководителем прокуратуры Тюменской области произошло 30 сентября. Место во главе региональной прокуратуры было вакантно с 3 июля после перевода экс-руководителя ведомства Владимира Владимирова на место главы Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.

Для представления нового руководителя прокуратуры Тюменской области в Тюмени собрались представители судейского сообщества, руководители правоохранительных и контролирующих органов, а также губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области