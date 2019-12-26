Посадка самолета на кукурузном поле вошла в топ событий года

У самолета отказал двигатель из-за попадания в него птиц Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский вошла в топ-10 главных событий 2019 года. Это следует из результатов опроса, проведенного «Левада-центром».

За посадку самолета в поле как за главное событие уходящего года отдали голоса 18% респондентов. Таким образом история заняла восьмое место. На первом месте с 44% голосов оказалась пенсионная реформа, а на втором — лесные пожары в Сибири, которые выбрали 38% респондентов. Тройку замыкает наводнение в Иркутской области с 30% проголосовавших.

Далее следует открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), война в Сирии (24%), допинговый скандал и отстранение России от международных соревнований (21%) и гибель моряков на атомной подлодке в Баренцевом море (21%). Также в десятку главных событий 2019 года в России вошли взрывы бытового газа в жилых домах (17%) и аресты высокопоставленных чиновников из-за подозрения в коррупции (17%).

Человеком года назван президент России Владимир Путин, за которого проголосовал 31% опрошенных граждан. Второе место занял его украинский коллега Владимир Зеленский, набравший 7% голосов.

Самолет А321 «Уральских авиалиний» был вынужден совершить посадку в кукурузном поле Подмосковья утром 15 августа. Причиной стало попадание птиц в двигатель, напоминает «Национальна служба новостей». Все 226 пассажиров остались живы. За медицинской помощью обратились 76 человек. Двое пилотов Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили за удачную посадку звезды Героев России в Кремле, сообщает агентство Nation News.